МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов к доллару в среду вырос более чем на 1% и преодолел отметку в 1,3 доллара за фунт впервые с июля после комментариев координатора Евросоюза по переговорам с Лондоном по Brexit Мишеля Барнье о ходе переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.05 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3011 доллара с 1,2874 доллара за фунт на предыдущем закрытии, что соответствует удорожанию на 1,06%.

Курс евро к доллару также увеличивался до 1,1700 доллара за евро с 1,1696 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 111,65 иены за доллар со 111,19 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 94,61 пункта.

В среду Барнье заявил, что ЕС готов предложить Британии "беспрецедентно тесные отношения" после выхода страны из блока, сообщило агентство Рейтер. Он также отметил, что переговоры с Великобританией завершены уже на 85%.

"Мы готовы предложить такое партнерство Великобритании, которое никогда не заключали ни с какой другой страной", — цитирует Барнье портал Business Insider.

Трейдеры восприняли комментарии Барнье очень позитивно. "Хотя это не означает, что позиция ЕС сильно изменилась… это означает, что более конструктивные переговоры могут привести к подходящему обеим сторонам решению", — приводит портал мнение аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam). Он также отметил, что это сигнализирует о серьезном изменении позиции ЕС по отношению к Великобритании и отказе от "обвинительной" риторики.