МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль МТС-банка по МСФО за первое полугодие выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 347,8 миллиона рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход сократился на 2,6%, до уровня в 3,256 миллиарда рублей. Чистые непроцентные доходы выросли в 2,3 раза, составив 1 миллиард рублей.

Активы кредитной организации выросли на 5,8% с конца года и составили 150,8 миллиарда рублей, обязательства — на 7,9%, до 130,7 миллиарда рублей.

МТС-банк — универсальный банк, входящий в число 50 ведущих в России. Сеть офисов обслуживания охватывает 49 городов в 30 регионах РФ. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 48-е место среди российских кредитных организаций с активами в 180,6 миллиарда рублей.