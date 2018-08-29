МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль АО "ЭР-Телеком Холдинг" (один из крупнейших в РФ провайдеров интернета и платного ТВ) по МСФО в первом полугодии 2018 года составила 1,006 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года в 1,7 раза, следует из отчета компании.

Выручка "ЭР-Телекома" увеличилась на 18,5% — до 19,256 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 20,5%, до 8,619 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения в первом полугодии выросла в 1,6 раза, до 1,307 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2018 года увеличились на 26% по сравнению с началом года — до 40 миллиардов рублей, краткосрочные — снизились на 35,5%, до 7,448 миллиарда рублей.

"ЭР-Телеком" — один из крупнейших в России операторов широкополосного доступа в интернет и платного ТВ. ООО "Пермская производственно-финансовая группа" ("ПФП-группа", входит в "ПФПГ Холдинг") владеет 68% акций оператора, Baring Vostok Private Equity Fund — 9,3%, ООО "Престиж Интернет" ("Энфорта") — 7%, 15,8% — у менеджмента "ЭР-Телекома".