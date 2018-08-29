МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Генеральный директор одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ "Черкизово" Сергей Михайлов и председатель совета директоров Евгений Михайлов перевели в прямое владение 52,5% акций, говорится в материалах компании.

Уточняется, что Михайловы получили право распоряжаться по 26,3% акций с 20 августа текущего года. Компания MB Capital Europe Ltd вышла из капитала группы, следует из материалов.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% "Черкизово" принадлежит испанской Grupo Fuertes.