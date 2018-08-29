МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций значительно вырос по основным индексам на корпоративных отчетах; индекс Мосбиржи поднялся к максимумам с середины июля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,39% — до 2348,44 пункта, индекс РТС — на 0,62%, до 1085,01 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.33 рос на 12 копеек — до 67,99 рубля, курс евро – на 18 копеек, до 79,53 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,59% — до 77,5 доллара за баррель.

Отечественные индексы реагировали в среду исключительно на корпоративную отчетность российских эмитентов, отмечает Алексей Коренев из "Финама".

"В целом отчетность была неплохой, что и предопределило динамику на отечественных торговых площадках – открывшись ростом, они в течение всего дня поддерживали хороший темп и закрылись весьма позитивно", — добавляет он.

ДИНАМИКА НА ОТЧЕТНОСТЯХ

Префы банка "Возрождение" выросли к закрытию на 1,15%, проигнорировав данные отчетности банка по МСФО, показавшие снижение чистой прибыли.

"Акции банк "Возрождение" растут на ожиданиях, что сделка по его покупке банком ВТБ будет закрыта, возможно, по цене выше рыночной, и будет сделана оферта миноритарным акционерам", — прокомментировал РИА Новости старший аналитик по банковскому сектору "Атона" Михаил Ганелин.

Акции "Газпрома" обновили максимум с 16 июля, поднявшись 1,57% — до 147,88 рубля на публикации позитивной отчетности по МСФО.

Акции "Уралкалия" умеренно выросли на 0,55%, несмотря на данные МСФО, согласно которым чистый убыток компании в первом полугодии составил 242 миллиона рублей против прибыли в 26,1 миллиарда рублей за тот же период годом ранее. Росту акций компании способствует ослабление рубля, отмечают эксперты на рынке.

Акции "Соллерса" поднялись на 0,82%, несмотря на снижение чистой прибыли автомобилестроительной группы по МСФО в первом полугодии 2018 года на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 443 миллиона рублей.

Малоликвидные акции "Камаза" к закрытию торгов снизились на 0,48%, несмотря на позитивные результаты по МСФО, согласно которым чистая прибыль группы за первое полугодие выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,6 миллиарда рублей.

Бумаги ОВК символически снизились на 0,07% на фоне смешанной отчетности компании по МСФО.

Акции "Аэрофлота" взлетели на 4,93% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие, данные которой оказались лучше ожиданий аналитиков, прокомментировал РИА Новости эксперт "Фридом Финанс" Валерий Безуглов.

"Был консенсус-прогноз, который предполагал, что чистый убыток за данный промежуток времени составит 9 миллиардов рублей, а по факту получилось, что он оказался меньше (5,2 миллиарда рублей – ред.). Соответственно, рынок положительно отреагировал на эту новость", — сказал он.

При этом аналитик отметил, что если "мы посмотрим кейс в рамках текущего года, то увидим, что для "Аэрофлота" крайне негативны высокие цены на нефть, потому что это приводит к тому, что операционные расходы компании существенно растут, что, соответственно, приводит к низкой маржинальности бизнеса". "Данный рост акций – это разовое явление, фундаментально ситуация в компании неблагоприятна с точки зрения макроэкономических показателей", — добавил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Мегафона", весь день торговавшиеся в минусе, под конец торгов неожиданно подскочили на 12,99%.

"Сегодня стало известно, что агентство S&P снизило рейтинг до уровня ВВ+, также акции компании исключаются из индексов Московской биржи. Самая вероятная причина феноменального роста акций – ошибка трейдера. Тем более что и так не самая ликвидная ранее бумага после выкупа стала крайне неликвидным инструментом. Тем не менее, нельзя исключать покупок в ожидании делистинга с Московской биржи (мы считаем, что компания не пойдет на этот шаг). Как бы то ни было – сейчас хороший момент избавиться от акций по предлагаемым ценам, если утром будет спрос в биржевом "стакане", — прокомментировал Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Акции "Лукойла" обновили в первой половине торгов исторический максимум, ранее установленный 10 августа, и поднялись до 4687,5 рубля. К закрытию торгов выросли на 1,11% — до 4638,5 рубля. Компания также представила позитивную отчетность по МСФО за первое полугодие рынку.

Помимо "Лукойла" исторические максимумы обновили акции "Роснефти" (поднимались до 444,95 рубля) и акции "Новатэка" (росли до 1115 рублей). К закрытию торгов акции "Роснефти" выросли на 1,03% — до 440,5 рубля, "Новатэка" – на 4,2%, до 1111,8 рубля.

В лидерах роста – депозитарные расписки En+ (7,55%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (6,08%), "Фосагро" (4,31%), префы "Татнефти" (3,88%), префы "Сургутнефтегаза" (2,37%), акции "Мосэнерго" (2,02%) и акции "М.Видео" (1,99%).

В лидерах снижения – акции "Полюса" (-2,21%), Московской биржи (-1,73%), префы "Мечела" (-1,15%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"АФК "Система" представит свои финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2018 года по МСФО. ЦБ РФ раскроет объемы международных резервов. В Германии огласят данные по изменению количества безработных за август и представят индекс потребительских цен за август. Также в Германии прои?дет выступление главы Бундесбанка Ваи?дманна. В США представят ценовые индексы расходов на личное потребление за июль, огласят данные по числу первичных заявок на получение пособии? по безработице и расходам физических лиц за июль", — перечисляют основные события четверга аналитики "Велес Капитала".

В четверг индекс Мосбиржи может продолжить рост в район 2350 пунктов, индекс РТС останется под давлением из-за слабого рубля, и вряд ли продвинется выше 1090 пунктов, считает Анна Кокорева из "Альпари".

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что в ближайшие торги индекс Мосбиржи может обновить максимум года, поднявшись выше 2379,33 пункта.