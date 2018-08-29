МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль банка "Глобэкс" по МСФО (контролируется ВЭБом) в первом полугодии составила 2,6 миллиарда рублей против убытка 3,3 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка упали в 2,4 раза, до уровня в 878,1 миллиона рублей. Чистые комиссионные доходы сократились на 14,7%, составив 386,7 миллиона рублей.

Активы кредитной организации снизились на 2% с конца прошлого года и составили 102,4 миллиарда рублей, обязательства — выросли на 3,5%, до 89,9 миллиарда рублей.

ВЭБу пришлось спасать "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа.