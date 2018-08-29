МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Сегмент "Медиа-бизнес" Газпромбанка завершил первое полугодие 2018 года с чистой прибылью почти в 4,2 миллиарда рублей, сообщила в среду пресс-служба холдинга "Газпром-медиа".

"Консолидированные доходы сегмента "Медиа-бизнес", в котором представлен холдинг "Газпром-медиа", в первом полугодии 2018 года выросли на 14% и достигли 46,323 миллиарда рублей. Рекламные доходы сегмента "Медиа-бизнес" увеличились на 16% до 35,365 миллиарда рублей. При этом весь рынок телевизионной рекламы вырос на 13%, по подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Нерекламные доходы сегмента "Медиа-бизнес" выросли на 9% до 10,958 миллиарда рублей", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

В первом полугодии операционная прибыль сегмента "Медиа-бизнес" выросла на 76,7% до 3,686 миллиарда рублей. "Рост рекламной выручки "Газпром-медиа", рост нерекламных доходов, увеличение операционной прибыли позволили холдингу завершить первое полугодие 2018 года с чистой прибылью в размере 4,19 миллиарда рублей против чистого убытка 634 миллиона рублей годом ранее", — отмечает пресс-служба "Газпром-медиа".

На рост рекламных доходов сегмента "Медиа-бизнес" повлияла эффективная продажа рекламы на всех эфирных и тематических телеканалах "Газпром-медиа", отмечают в холдинге. Рекламная выручка сегмента ГПМ Радио показала рост выше рынка радиорекламы, который, по данным АКАР, вырос на 5%.

"В первом полугодии 2018 года рост нерекламных доходов обусловлен увеличением доходов от продажи прав на 19% за счет дистрибуции платных тематических каналов "Газпром-медиа", а также за счет продажи прав на медиатеку НТВ и развлекательных каналов", — поясняют в медиахолдинге.

"Большой вклад в положительный операционный результат вносит телевизионное направление бизнеса "Газпром-медиа", в том числе "Матч" и НТВ, которые по итогам первого полугодия вышли на операционную прибыль", — добавили в пресс-службе компании.

При этом в первом полугодии 2018 года спортивный сегмент "Газпром-медиа" досрочно выполнил стратегический план по выходу на операционную безубыточность за счет роста рекламной выручки, дистрибуции тематических спортивных каналов, а также роста доходов от производства спортивных трансляций.