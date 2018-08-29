МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля на вечерних торгах замедлил снижение к доллару и евро, теряя порядка 10 копеек и 20 копеек соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.13 мск среды рос на 11 копеек — до 67,98 рубля, курс евро — на 22 копейки — до 79,57 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,21% — до 76,66 доллара за баррель.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РУБЛЯ

Курс рубля начал торги снижением к основным инвалютам, доллар смог подняться выше 68 рублей впервые с 23 августа.

Негативная динамика в торгах отечественной валютой превалировала в течение дня. Однако во время выступления президента РФ Владимира Путина по пенсионным изменениям курс рубля стал укрепляться против доллара и евро.

Впрочем, негативные тенденции на рынке валют развивающихся стран вернули рубль в "красную зону", на этих настроениях евро подошел вплотную к 80 рублям.

Таким образом, в течение торгов разница между минимальным и максимальным значением по доллару составила 83 копейки, по евро – 1 рубль.

Валютный рынок России сегодня был поглощен вниманием, как разместится новый выпуск ОФЗ после длительного перерыва, отмечает Алексей Коренев из "Финама". Он напоминает, что 22 августа из-за турбулентности на валютных рынках от размещения облигация было решено вообще отказаться, а двумя неделями ранее из планировавшихся 10 миллиардов рублей удалось разместить лишь 5,85 миллиарда.

Тем не менее, сегодня Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 25083 на 13 миллиардов рублей при спросе в 25 миллиардов рублей, при этом цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,851% от номинала, средневзвешенная цена — 96,8979% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 8,26% годовых, по средневзвешенной цене – 8,25% годовых.

"В целом размещение можно считать вполне успешным. Тем не менее, российская валюта на фоне повышенной волатильности продолжала в течение дня умеренно ослабевать", — резюмирует аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер" не исключает, что до конца торгов рубль может укрепиться.

Завтра пары доллар-рубль и евро-рубль продолжат рост, считает Анна Кокорева из "Альпари". По ее прогнозам, доллар будет торговаться на отметке 68,4 рубля.

"По рублю, тем временем, прослеживаются позитивные технические сигналы, указывающие на возможность его перехода к укреплению. Игроки на повышение еще могут дать о себе знать", — считает Елена Кожухова из "Велес Брокер".