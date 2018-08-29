МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистый убыток "Аптечной сети 36,6" по МСФО в первом полугодии вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,1 миллиарда рублей, следует из отчета одного из крупнейших российских фармритейлеров.

Выручка за отчетный период снизилась на 0,3%, до уровня в 22,603 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 21,8%, составив 5,3 миллиарда рублей. Базовый и разводненный убыток на акцию вырос в два раза, до 2,2 рубля.

Себестоимость реализации увеличилась на 8,9% и составила 17,3 миллиарда рублей. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы составили 7,6 миллиарда рублей, снизившись на 6,8%. Финансовые расходы выросли в 1,4 раза, до 2,2 миллиарда рублей.

Активы компании снизились на 6,4% с конца прошлого года и составили 37,4 миллиарда рублей, обязательства — увеличились на 4,7%, до уровня в 56,2 миллиарда рублей.

Группа компаний "Аптечная сеть 36,6", основанная в 1991 году, занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевыми брендами группы являются аптеки "36,6", "Горздрав" и A.v.e. Среди акционеров "Аптечной сети" — кипрская компания Paneario Holdings Ltd., которая владеет 28% акций "36,6", а также Alliance Boots Holdings Limited с долей в 15%.