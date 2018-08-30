МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. "Яндекс" должен прекратить доступ к пиратскому контенту в поисковой выдаче до вечера четверга, в противном случае Роскомнадзор начнет блокировку сервиса "Яндекс.Видео".

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2?2 и "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

Роскомнадзор в понедельник на основании определений Мосгорсуда направил "Яндексу" четыре уведомления, которые предписывают удалить контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы "Газпром-медиа". По словам замглавы ведомства Вадима Субботина, "Яндекс" должен исполнить предписания до вечера четверга. В противном случае Роскомнадзор обязан заблокировать сервис "Яндекс.Видео".

В интернет-компании посчитали эти требования необоснованными и противоречащими существующему законодательству. "В соответствии с федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно", — сказал РИА Новости представитель "Яндекса" в среду.

Компания планирует обжаловать решение Мосгорсуда, а также работать с участниками рынка, чтобы найти решение в рамках существующего правового поля.

ПРОЦЕДУРА БЛОКИРОВКИ

"Если "Яндекс.Видео" сейчас удалит пиратский контент, о котором идет речь, то он не будет заблокирован. Если они этого не сделают, то по закону следует блокировка. Дальше пойдет заседание по существу, а то решение, которое сейчас есть — это решение о принятии обеспечительных мер. Обеспечительные меры означают то, что пиратский контент на срок проведения судебных процедур должен быть недоступен", — пояснял РИА Новости Субботин после заявления "Яндекса".

Он не уточнил, когда может начаться блокировка сервиса, и выразил надежду, что компания урегулирует с "Газпром медиа" вопрос по контенту до начала блокировки. Ведомство, по его словам, готово содействовать диалогу между сторонами.

При блокировке ресурсов Роскомнадзор вносит этот ресурс в соответствующий реестр (перечень доменных имен, указателей страниц сайтов для блокировки). Согласно реестру, операторы связи и интернет-провайдеры ограничивают доступ к заблокированным ресурсам.

"Обычно обновление реестра Роскомнадзора происходит дважды в сутки — утром и вечером. Дадут ли "Яндексу" еще ночь с 30 на 31 августа или нет — зависит от интерактивности самого "Яндекса". Если будут идти на контакт и удалят контент вовремя (что для них несложно совершенно), то и блокировать никого не придется", — пояснил глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.