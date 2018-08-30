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ВАШИНГТОН, 30 авг /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Сроки программы финансовой поддержки Аргентины со стороны Международного валютного фонда, а также экономический план властей страны будут пересмотрены из-за непредвиденных сложностей, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам разговора с президентом Аргентины Маурисио Макри.

"Принимая во внимание ухудшившиеся условия на международных рынках, которые не удалось предусмотреть заранее в изначальной программе для Аргентины, власти будут работать над пересмотром экономического плана правительства", — говорится в заявлении Лагард.

"Целью (переработанной программы — ред.) будет лучшая защита Аргентины от недавних изменений на мировых финансовых рынках. Это будет делаться в том числе и путем более крепкой монетарной и фискальной политики и углубления усилий по поддержке наиболее уязвимых слоев населения", — добавила директор-распорядитель МВФ.

"Я поручила сотрудникам МВФ работать с властями Аргентины над укреплением соглашения о поддержке МВФ и пересмотреть фазы финансовой программы. Я согласилась с тем, что нужно поставить целью быстрое завершение обсуждений, чтобы можно было представить (результаты — ред.) совету директоров (фонда — ред.)", — заключила Лагард.

Ранее президент Аргентины заявил, что $50-миллиардная поддержка фонда может понадобиться стране раньше, чем ожидалось. Аргентинский песо упал в среду на этих новостях на 7,6% по отношению к доллару, несмотря на активные интервенции местного центробанка.

Песо обесценился уже более чем на 45% к доллару с начала 2018 года. Снижение курса национальной валюты усложняет выплату долга страны, номинированного в долларах. Только в 2019 году стране надо выплатить почти 25 миллиардов долларов долга. Падение национальной валюты сопровождается инфляцией, которая превысила в июле 30% годовых. Учетная ставка местного ЦБ взлетела до 45%, а валютные резервы стремительно уменьшаются. Как ожидается, в этом году ВВП снизится на 1%.