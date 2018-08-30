Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением до 0.5%, вблизи отметки 2360 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2340, 2330 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2380 п.

После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2370 п. Он имеет весомый потенциал для этого в связи с сильным вечерним ростом стоимости фьючерсов на нефть.

Во второй половине дня запланирован выход ряда значимых иностранных статистических показателей. Наиболее значимым из них для локального рынка станет публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск.).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.39%) и РТС (+0.62%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В целом благоприятный внешний фон способствовал покупкам на отечественном рынке акций. Наиболее значимым внешним сигналом стало продолжившееся повышение стоимости фьючерсов на нефть. Они усилили свой внутридневной прирост после выхода официальной еженедельной статистики от Минэнерго США. Свежие данные указали на одновременное сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов за океаном.

Свою благоприятную роль сыграла и публикация ряда позитивных полугодовых финансовых отчетов крупных российских компаний. Они способствовали заметному повышению стоимости отдельных бумаг.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние контанго величиной в 8.3 п., или около 0.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явным лидером прироста среди голубых фишек выступили акции Новатэк (NVTK RM, +4.20%). После однодневного перерыва эти бумаги продолжили обновление своих исторических максимумов. Этому способствует в целом благоприятный новостной фон вокруг независимой газодобывающей компании. Вместе с тем, явное ускорение среднесрочного восходящего движения в этих бумагах говорит о приближении ситуативного коррекционного спада. Возможно, он окажется не слишком глубоким. В любом случае, позитивная динамика акций Новатэк обусловлена сильными позициями эмитента с фундаментальной точки зрения.

Бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.88%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +2.37%) заметно опередили индекс МосБиржи при поддержке позитивной полугодовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Чистая прибыль нефтяной компании за указанный период увеличилась более чем в 4 раза и составила 390 млрд руб. Ключевой вклад в текущее улучшение основного финансового показателя внесли курсовые разницы. Не секрет, что «Сургутнефтегаз» располагает крупными финансовыми накоплениями, номинированными в иностранной валюте. После недавнего резкого ослабления обменного курса рубля эти накопления подверглись позитивной переоценке. Вместе с тем, полугодовая выручка «Сургутнефтегаза» от реализации возросла ровно на треть (+33.3%).

Еще одним важным корпоративным событием дня стала публикация полугодовой финансовой отчетности компании «Газпром» (GAZP RM, +1.57%). Ее относящаяся к акционерам чистая прибыль по МСФО за указанный период увеличилась на 65% и составила 630.8 млрд руб. Возможно, вчерашнее повышение акций газовой монополии могло бы быть и более масштабным. Однако активность игроков на повышение охлаждает наличие разного рода политических рисков, присущих столь крупной экспортирующей компании. Среди наиболее значимых из них – открытое противодействие ряда западных стран реализации газопроводного проекта «Северный поток-2». Значимым негативным фактором остаются и судебные претензии со стороны Украины, в результате которых ряд зарубежных активов «Газпрома» оказался под арестом.

С технической точки зрения в ближайшие дни мы можем увидеть в акциях «Газпрома» очередную попытку пробоя важного долгосрочного уровня сопротивления, расположенного в районе 150 руб. Не исключено, что при поддержке вчерашней позитивной отчетности указанная высота все же будет «взята».

Стоит особо отметить резкое повышение стоимости акций Мегафон (MFON RM, +12.99%). В начале текущей недели они сильно просели на фоне новостей об исключении из состава индексов FTSE по причине сокращения количества в свободном обращении до 2%. Кроме того, стало известно об исключении этих бумаг из базы расчета основных российских фондовых индексов. Вчерашний спекулятивный прирост указанных акций не был подтвержден высокими торговыми оборотами. Поэтому он может оказаться неустойчивым. Кроме того, достаточно тревожным сигналом представляются известия о том, что два топ-менеджера «Мегафона» продали все принадлежавшие им акции.

Существенно слабее рынка вчера закрылись бумаги МосБиржа (MOEX RM, —1.73%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —0.05%), Магнит (MGNТ RM, —0.31%), Полюс (PLZL RM, —2.21%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение в пределах 1.3%. Фьючерсы на нефть сорта Brent вслед за сильным вечерним повышением подорожали на 0.2%. Контракты на золото потеряли в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.1%. Гонконгский Hang Seng просел на 0.8%.

Состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Вместе с тем, позитивная вечерняя динамика фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС позволяет надеяться на позитивное начало локальных торгов.