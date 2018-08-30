МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск четверга в плюсе на 0,33% — до 2356,2 пункта, индекс РТС — на 0,61% — до 1091,63 пункта.