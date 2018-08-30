МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днем в четверг уверенно растут на новостях о том, что иранский экспорт "черного золота" снижается быстрее прогнозов перед вступлением в силу санкций со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.34 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,37%, до 77,75 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,32%, до 69,75 доллара за баррель.

"Нефтяной рынок снова ужесточается. Снижение экспорта иранской нефти уже заметно, задолго до вступления в силу связанных с нефтью санкций США, которые начнут действовать в ноябре", — сказал агентству Рейтер сырьевой аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что поставки нефти из Ирана на мировой рынок снижаются более быстрыми темпами, чем ожидалось, по мере приближения сроков вступления в силу санкций США против страны. Уже в сентябре экспорт нефти из Ирана может снизиться до 1,5 миллиона баррелей в сутки с 2,3 миллиона баррелей в сутки в июне. При этом многие эксперты ожидали, что только к концу года поставки нефти из Ирана сократятся примерно на 1 миллион баррелей.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.

Вместе с тем, трейдеры продолжают отыгрывать позитивную статистику из США. Коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю снизились на 2,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов всего на 0,7 миллиона баррелей.