МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI впервые с 31 июля превысила 70 долларов за баррель на данных по ее запасам в США и новостях о более быстром, чем ожидалось, сокращении экспорта "черного золота" из Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.16 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75% — до 78,03 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,68%, до 69,97 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов нефть WTI дорожала до 70,08 доллара за баррель.