МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг достаточно волатильный: после нескольких попыток восстановиться он вновь оказался в "красной зоне" по основным индексам, следует из динамики торгов Московской биржи.

Аналитики считают, что рынок акций РФ оказался под давлением негатива от европейских площадок.

Индекс Мосбиржи к 16.16 мск снижался на 0,28% — до 2341,88 пункта, индекс РТС — на 0,11%, до 1083,81 пункта.

В течение торгов четверга индекс Мосбиржи уже поднимался на 0,5% и опускался на 0,6% к уровню предыдущего закрытия, индекс РТС рос до 0,9% и опускался на 0,5% к уровню предыдущего закрытия, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 12 копеек — до 68,06 рубля, курс евро перешел к снижению и опускается на 23 копейки, до 79,36 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,71% — до 78,01 доллара за баррель.

"Несмотря на позитивное открытие с заметным разрывом вверх, локальный рынок акций не сумел продолжить свое вчерашнее восходящее движение. Против отечественных "быков" сыграло наметившееся ухудшение настроений в Европе", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Европейские индексы к текущему моменту снижаются на 0,46-0,64%.

ЛИДЕРЫ РОСТА

Акции "Лукойла" растут на 1,46% на новостях о выкупе до 30 декабря 2022 года собственных бумаг с рынка на сумму до 3 миллиардов долларов, что соответствует 5% текущей капитализации компании, подсчитала Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

"Компания использовала все позитивные денежные потоки для сокращения долга. Объем ликвидности на балансе умеренно увеличился (до 5,4 миллиарда долларов). Около трети этого объема составляют рублевые депозиты и остатки на расчетных счетах, остальные две трети — долларовая ликвидность", — комментируют данные отчетности по МСФО, которая была опубликована в среду, аналитики "Сбербанка КИБ" Алексей Булгаков и Анна Котельникова.

По их оценкам, свободный денежный поток "Лукойла" за 2018 год до выплат акционерам теперь может составить почти 6 миллиардов долларов, что более чем в два раза превысит объем прогнозируемых дивидендных выплат (2,8 миллиарда долларов).

В лидерах роста — акции "Аэрофлота" (4,47%), ЛСР (1,11%), префы "Татнефти" (1,05%), акции Московской биржи (0,95%), префы "Сургутнефтегаза" (0,88%), депозитарные расписки Х5 (078%), обыкновенные акции "Россетей" (0,62%).

"С технической точки зрения бумаги "Аэрофлота" в последние дни пытаются вернуться к восходящему движению, но приостановили повышение у сопротивления 120 рублей. У текущих отметок опасно открывать новые "длинные" позиции ввиду рисков фиксации прибыли", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ

В лидерах снижения — малоликвидные акции "Мегафона" (-18,53%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,82%), депозитарные расписки En+ (-3,16%), акции "Мосэнерго" (-2,25%), АФК "Система" (-1,92%), префы "Транснефти" (-1,88%), Polymetal (-1,58%). Также снижаются бумаги банковского сектора: акции ВТБ — на 1,19%, префы Сбербанка — на 1,58%, его обыкновенные акции — на 1,86%.

Общее количество обыкновенных акций и ГДР "Мегафона", предъявленное к выкупу, составляет 18,6% от всего количества размещенных акций и около 89% от всего free float компании, отмечает Василий Карпунин из "БКС Брокер". В свободном обращении осталось порядка 2,4% акционерного капитала компании, подсчитал он.

"Снижение free float "Мегафона" привело к падению ликвидности, что создало возможность для подобных резких движений. Все, кто хотел продать, уже продали по оферте, так что найти объем заявок на продажу при необходимости закрытия шорта очень сложно…", — комментирует аналитик.

Как стало известно из материалов оператора в среду после закрытия торгов, председатель правления "Мегафона" Сергей Солдатенков вышел из капитала компании, избавившись от 255,5 тысячи глобальных депозитарных расписок, его доля в уставном капитале компании составляла около 0,0412%. Помимо этого, из капитала компании вышел член ее правления Геворк Вермишян. Он владел 6 тысячами акций компании, его доля составляла 0,000968%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Фьючерсы на нефть сорта Brent сегодня в очередной раз обновили свой среднесрочный максимум и продолжают торговаться с весомым приростом… Поэтому наметившийся внутридневной спад индексов Мосбиржи и РТС может не получить серьезного продолжения. Скорее всего, в вечерние часы торгов им предстоит более или менее волатильное боковое движение", — считает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Если американские биржи в четверг скорректируются вниз, настроения на российских площадках во второй половине дня также могут немного ухудшиться, считает Кожухова из "Велес Брокер".