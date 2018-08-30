МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Российский рынок акций в четверг снизился по основным индексам вслед за зарубежными площадками из-за ухудшения настроений инвесторов, следует из данных торгов Московской биржи.

При этом префы "Татнефти" и "Лукойла" смогли установить новые исторические максимумы.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,75% — до 2330,92 пункта, индекс РТС — на 0,87%, до 1075,55 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.42 мск рос на 22 копейки — до 68,16 рубля, курс евро снижался на 19 копеек, до 79,4 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,66% — до 77,97 доллара за баррель.

"Внешний фон к вечеру носил негативный окрас: американский индекс акций S&P 500 терял 0,31%, а европейский STOXX 600 снижался на 0,29%", — отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

"Европейские биржевые площадки в четверг закрылись на отрицательной территории на фоне снижения индекса делового и потребительского доверия еврозоны… Американские биржевые индексы открыли торговую сессию снижением после обновления исторических максимумов накануне", — поясняет Сергей Дроздов из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Лукойла" выросли на 1,37% на новостях о планах компании выкупить до 2022 года собственные бумаги с рынка на 3 миллиарда долларов. В ходе торгов акции нефтяной компании обновили исторический максимум, поднявшись на 2,2% — до 4640,5 рубля.

Префы "Татнефти" к закрытию поднялись на 0,56%, а в ходе торгов дорожали на 2,1% — до 546,9 рубля, обновив исторический максимум.

В лидерах роста – акции "Аэрофлота" (3,31%), ОВК (2,38%), "Русснефти" (1,93%), ПИКа (0,8%), ФСК "ЕЭС" (0,66%), ЛСР (0,62%).

В лидерах снижения – малоликвидные акции "Мегафона" (-20,61%), акции "Мосэнерго" (-4,7%), префы "Транснефти" (-3,8%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,19%), АФК "Система" (-2,44%), а также акции "Русгидро" (-2,42%), депозитарные расписки En+ (-2,28%) и акции "Магнита" (-2,24%).

Также в лидерах снижения бумаги банковского сектора: акции ВТБ снизились на 1,83%, префы Сбербанка – на 2,22%, его обыкновенные акции – на 3%.

Бумаги "Мегафона" стали неликвидными после исключения из индексов, отмечает Нигматуллин из "Открытие Брокер".

"Кроме того, рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг оператора до "мусорного" уровня "BB+". А главная причина снижения – накануне топ-менеджеры компании "сбросили" свои бумаги", — отмечают аналитики "Алор Брокер".

Как стало известно из материалов оператора в среду после закрытия торгов, председатель правления "Мегафона" Сергей Солдатенков вышел из капитала компании, избавившись от 255,5 тысячи глобальных депозитарных расписок, его доля в уставном капитале компании составляла около 0,0412%. Помимо этого, из капитала компании вышел член ее правления Геворк Вермишян. Он владел 6 тысячами акций компании, его доля составляла 0,000968%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Российские индексы в четверг последовали вслед за ухудшением настроений на мировых фондовых площадках, отступив от максимумов дня. Техническая картина не противоречит возобновлению восходящего движения в ближайшие дни, но среди рисков можно отметить углубление коррекции на американских и европейских площадках, а также приостановку повышения нефтяных цен", — говорит Елена Кожухова из "Велес Брокер".

По мнению аналитика "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, в пятницу утром можно будет ожидать продолжение снижения индекса Мосбиржи на фоне внешнего негатива и устойчивости рубля.