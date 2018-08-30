МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Курс рубля на вечерних торгах продолжает умеренно снижаться к доллару и слабо растет к евро на фоне динамики европейской валюты на рынке форекс.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.46 мск четверга рос на 21 копейку — до 68,15 рубля, курс евро снижался на 4 копейки — до 79,54 рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,67% — до 77,98 доллара за баррель.

Курс евро снижается к доллару на международном валютном рынке форекс на 0,37%.

РУБЛЬ В МИНУСЕ К ДОЛЛАРУ

На валютном рынке доллар с утра возобновил попытки закрепления выше 68 рублей, используя рост на большинстве площадок развивающихся рынков, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

При этом он отмечает, что укрепление в течение дня давалось доллару с заметным трудом.

Отсутствие покупок валюты ЦБ РФ в пользу Минфина поддерживает рубль в условиях дорогой нефти, компенсируя нестабильность на развивающихся рынках, в свою очередь замечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"Во второй половине дня курс американской валюты вновь оказался ниже 68 рублей, однако затем развернулся вверх вслед за ростом индекса DXY (индекс корзины основных валют торговых партнеров США – ред.) на форекс. Так, если в утренние часы доллар чувствовал себя не слишком уверенно к корзине основных валют и пытался удержаться выше уровня в 94,5 пунктов (по индексу DXY), то во второй половине дня индекс перешел к росту после выхода в США данных о росте базового ценового индекса расходов на личное потребление в июле до 2% в годовом выражении (впервые с 2012 года)", — комментирует ход торгов Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

По мнению Нигматуллина из "Открытие Брокер", до конца торгов четверга рубль продолжит ослабление к доллару.

В настоящий момент национальная валюта находится под давлением ситуации в отношении перспективы введения санкций со стороны США и, скорее всего, до прояснения деталей очередного санкционного пакета, который будет подробно обсуждаться Конгрессом США в сентябре, рубль ждет диапазон 65-69 к доллару, считает Сергей Дроздов из "Финама".

На данном этапе локальным сопротивлением в паре с долларом выступает отметка 68,5 рубля и основным — 69 рублей, уровни поддержки расположены на 67,5 и 67 рублей, добавляет он.