МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Официальные продажи нового флагманского смартфона Samsung — Galaxy Note9 — в России начинаются 31 августа.

Презентация устройства состоялась 9 августа в Нью-Йорке, предзаказ на смартфон действовал для россиян с 9 по 30 августа. Рекомендованная розничная цена смартфона за версию 128 Гб составит 69,990 тысячи рублей, за версию 512 Гб — 89,990 тысячи рублей.

Новый смартфон с экраном 6,4 дюйма доступен в трех цветах: черный, индиго, медь, все в комплекте со стилусом S Pen. Устройство получило аккумулятор емкостью 4 тысячи мАч (против 3,4 тысячи мАч у Galaxy Note8), что гарантирует работу на протяжении 24 часов без подключения к розетке. Поддержка карт microSD дает возможность расширить пространство для хранения контента пользователя до 1 терабайта.

Камера смартфона не претерпела серьезных изменений по сравнению с предыдущими моделями. Основная камера оснащена 12 МП, фронтальная — 8 МП. Перо S Pen компания оснастила поддержкой Bluetooth Low-Energy (BLE), которая позволяет сделать с помощью стилуса фото, перелистнуть слайд презентации в режиме ПК, поставить на паузу или запустить видео и совершить многие другие действия. До конца 2018 года количество приложений, работающих с расширенными функциями S Pen, будет увеличено, отмечал производитель на презентации устройства.