МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу дорожает в рамках коррекции после снижения в течение трех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6 долларов, или на 0,5%, до 1211 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,37% — до 14,53 доллара за унцию.

Несмотря на то, что стоимость золота перешла к росту, эксперты, опрошенные агентством Рейтер, ожидают, что по итогам августа снижение цен на драгметалл составит 1,7%, и это будет уже пятое подряд месячное падение.

При этом аналитики добавили, что стоимость золота будет продолжать реагировать на изменения курса доллара по отношению к мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) по состоянию на 8.22 мск в пятницу снижается на 0,11%, до 94,62 пункта.

Управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан (Brian Lan) напомнил агентству, что 1200 долларов — это психологическая отметка для золота, и поэтому некоторое время вокруг нее будут происходить колебания.