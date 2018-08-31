МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Биткоин (bitcoin) в пятницу незначительно изменяется в цене, находясь в районе отметки в 7 тысяч долларов, достигнутой в среду, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.46 мск биткоин дешевел на 0,11%, до 7,006 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин, напротив, рос в цене на 0,05% — до 6,999 тысячи долларов.

Другие криптовалюты дешевеют: Ethereum — на 1,45%, до 282,43 доллара, Ripple — на 1,8%, до 0,341 доллара, Bitcoin Cash – на 1,33%, до 541 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 227 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,2% всего рынка криптовалют.

"За первую часть этой недели биткоин сумел-таки подняться на более чем 3% и к четвергу ушел в боковой тренд. Причиной этому стали противоречивые новости, которые будоражат рынок в последнее время. Неопределенность действительно не помогает росту цен – это можно наблюдать как по динамике главной криптовалюты, так и альткоинов", — прокомментировал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Capital Тимофей Фортунатов.

Эксперт полагает, что в пятницу не стоит ожидать каких-либо резких изменений в цене, и биткоин так и продолжит колебаться в районе 7 тысяч долларов, пока либо не обретет достаточную поддержку у покупателей для роста, либо ещё больше не потеряет в цене из-за активности продавцов.