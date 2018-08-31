МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск терял 0,41% — до 2321,32 пункта, индекс РТС — 0,13% — до 1074,13 пункта.
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск терял 0,41% — до 2321,32 пункта, индекс РТС — 0,13% — до 1074,13 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20180831/829181562.html