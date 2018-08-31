МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чикагская биржа опционов (CBOE) планирует запустить торговлю фьючерсами на вторую по капитализации в мире криптовалюту — Ethereum до конца 2018 года, пишет издание Business Insider со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что для запуска нового инструмента необходимо получить одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). По данным источников, котировки фьючерсных контрактов на Ethereum будут определяться ценой на американской криптовалютной бирже Gemini. Чикагская биржа опционов также использовала показатели этой биржи во время запуска фьючерсов на биткоин в декабре прошлого года.

"Думаю, что новые инвестиционные возможности помогут завершить "медвежий" тренд на рынке криптовалют и развернут его вверх", — приводит издание мнение директора по развитию компании SFOX Дэнни Кима (Danny Kim).

В декабре 2017 года американская CME Group и CBOE ввели на своих площадках возможность торговли фьючерсами на биткоин.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.12 мск Ethereum дешевеет на 1,36%, до 280,15 доллара.