МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в пятницу перешел к росту по основным индикаторам, причем индекс РТС на фоне укрепления рубля прирастает бодрее, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.08 мск плюсовал на 0,13%, до 2333,87 пункта, индекс РТС — на 0,69%, до 1082,97 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 34 копейки, до 67,90 рубля, курс евро — на 54 копейки, до 79,09 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,31%, до 77,78 доллара за баррель.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Торги на российском рынке акций в пятницу стартовали в "красной зоне" на умеренно негативном внешнем фоне. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрировали преимущественно негативную динамику на опасениях скорого введения США новых пошлин в отношении китайских товаров.

Кроме того, инвесторы опасаются усиления торгового противостояния между странами и распространения кризиса в Турции и Аргентине на другие регионы, отмечают аналитики БКС.

Однако днем укрепление рубля позволило индексу РТС перейти в "зеленую зону" и начать уверенно расти, не оглядываясь на снижение теперь уже и европейских площадок.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – "Полюс" (2,36%), "Русгидро" (2,14%), Polymetal (1,88%), ФСК ЕЭС (1,86%), префы "Сургутнефтегаза" (1,55%), а также акции МТС (1,37%), ОГК-2 (1,35%), бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 1,1%, обыкновенные акции – 1,32%).

Новость о заморозке цен на минеральные удобрения стала поводом для фиксации прибыли в акциях "Фосагро" после шести сессий бесперебойного роста, отмечают аналитики БКС. К текущему моменту акции "Фосагро" снижаются на 2,75%.

Привилегированные акции "Транснефти" продолжают понижательную тенденцию и падают на 2,78%. Бумаги несут существенные потери на фоне выхода слабой отчетности за первое полугодие и из-за риска снижения дивидендных выплат, отмечают эксперты на рынке.

В итоге бумаги "Транснефти" за три последних сессии, с 28 августа — дня публикации отчетности по МСФО за первое полугодие — потеряли более 8% своей стоимости. Согласно отчетности компании, чистая прибыль по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 92,1 миллиарда рублей.

Также среди лидеров снижения – акции "Мосэнерго" (-3,15%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,86%), префы "Татнефти" (-1,86%), акции "М.Видео" (-1,68%), "Мегафона" (-1,59%), ТМК (-1,54%) и "Новатэка" (-1,36%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Несмотря на заметное ухудшение внешнего фона на анонсированном Трампом новом этапе торговой войны с Китаем, российские фондовые индексы держатся неплохо на торгах в пятницу", — комментирует аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

Тем не менее, это может оказаться лишь всплеском.

Помимо ухудшения настроений мировых инвесторов, на рынок влияет утрата энтузиазма покупателей в сырьевом сегменте, что делает отечественные индексы еще более уязвимыми, считает Ковалев. В лучшем случае до конца дня РТС сможет удержаться выше уровней открытия, а индекс Мосбиржи – минимизировать потери, полагает аналитик.

Опасения ввода новых санкций против российских компаний среди участников рынка будут только возрастать, считает, в свою очередь, руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.