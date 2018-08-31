МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги в пятницу снижением более чем на 1%, в то время как инвесторы оценивали недавние заявления президента США Дональда Трампа о торговой ситуации и возможном выходе из ВТО, свидетельствуют данные торгов.

По итогам пятницы британский индекс FTSE 100 опустился на 1,11%, до 7432,42 пункта, французский CAC 40 — на 1,3%, до 5406,85 пункта, немецкий DAX — на 1,04%, до 12364,06 пункта.

"Очень трудно увидеть возвращение на рынок аппетита к риску до тех пор, пока эти (торговые — ред.) противоречия не будут разрешены", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Janus Henderson в Великобритании Пола О'Коннора (Paul O'Connor).

Накануне Трамп в интервью агентству Блумберг не исключил, что его страна может выйти из ВТО, если та не изменится к лучшему. По его словам, в этой организации с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и ей необходимо измениться.

Кроме того, агентство также передало, что президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что готов уже на следующей неделе наложить очередной пакет пошлин на китайские товары, общая сумму импорта которых составляет 200 миллиардов долларов.

Трамп также в интервью Блумбергу сообщил, что предложение Евросоюза о взаимном обнулении пошлин на легковые автомобили является "недостаточно хорошим". На этом фоне акции Daimler, Volkswagen, BMW и Continental подешевели самыми сильными темпами в пятницу — от 1,4% до 1,9%.