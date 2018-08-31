МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Российский рынок акций показал значительный рост по основным индексам в последний день августа на укреплении рубля и росте ряда "голубых фишек", следует из данных торгов Московской биржи.

В августе рынок акций РФ в итоге поднялся на 1,1% по индексу Мосбиржи и снизился по индексу РТС почти на 7% относительно закрытия в июле.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,64% — до 2345,85 пункта, индекс РТС — на 1,56%, до 1092,29 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.20 мск снижался на 0,79 рубля — до 67,45 рубля, курс евро — на 1,38 рубля, до 78,25 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,27% — до 77,81 доллара за баррель.

"После вчерашней весьма существенной коррекции, сегодня отечественные торговые площадки открылись заметным ростом. Попытка развернуться в коррекцию, предпринятая во второй половине дня, успехом не увенчалось, и закрытие прошло все же на мажорной ноте", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

АКЦИИ "ГАЗПРОМА"

Акции "Газпрома" выросли на 2,72% — до 149,95 рубля на корпоративных новостях и уже подскакивали на 2,9% — до 150,2 рубля, обновив максимум с 16 мая.

В частности, котировки поддержало сообщение начальника финансового департамента "Газпрома" Александра Иванникова в ходе телефонной конференции о том, что менеджмент "Газпрома" может предложить рост дивидендов по итогам 2018 года, если останутся нераспределенные средства свободного денежного потока. По его словам, рост дивидендов "Газпрома" стоит ожидать после завершения основного инвестиционного цикла, начиная с выплат по итогам 2020 года.

Старший аналитик БКС Сергей Суверов считает, что до конца года акции "Газпрома" могут сохранить уровень в 150 рублей, если не будет "адских" санкций против России со стороны США. "Причины — дорогая нефть и дешевизна бумаг исходя из финансовых мультипликаторов", — добавляет он.

"Технически акции вышли из консолидации и будут расти. Цели роста до конца года после прошедшей девальвации рубля и на фоне стремления правительства, всё-таки, заставить госкомпании платить больше дивидендов, могут быть достаточно амбициозными. Однако на горизонте двух и более лет рост бумаг ограничен ростом европейского рынка. Едва ли мы увидим продолжение роста цен на углеводороды, а давление американских поставок начнет расти", — комментирует РИА Новости аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.

По его мнению, акции "Газпрома" могут подняться до 200 рублей, а дальше цель – 250 рублей, если курс рубля продолжит ослабляться. "Выше — пока представляется маловероятным. Если курс останется стабильным, потенциал роста ниже — 160-170 рублей", — добавил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста оказались акции "М.Видео", поднявшиеся на 4,16%.

Как сообщила "М.Видео-Эльдорадо", группа закрыла сделку по покупке российских магазинов Media Markt у немецкой MediaMarktSaturn.

В лидерах роста также акции ФСК ЕЭС (6,19%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (5,71%), "Полюса" (5,4%), "Русгидро" (4,07%), депозитарные расписки Х5 (3,96%), акции Московской биржи (2,34%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 1,61%, обыкновенные акции – 2,25%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы выросли – на 1,46%, обыкновенные акции – на 2,25%) и акции "Юнипро" (2,07%).

Среди лидеров снижения – акции "Мегафона" (-5,63%), "Мосэнерго" (-2,57%), префы "Татнефти" (-1,61%), акции банка "Санкт-Петербург" (-1,6%), "Фосагро" (-1,55%), ОВК (-1,53%) и акции "Новатэка" (-1,5%).

Привилегированные акции "Транснефти" снизились на 2,16%. Бумаги понесли существенные потери на фоне выхода слабой отчетности за первое полугодие и рисках снижения дивидендных выплат, отмечают эксперты на рынке.

Бумаги "Транснефти" за три последних сессии, с 28 августа — дня публикации отчетности по МСФО за первое полугодие, потеряли более 8% своей стоимости. По данным отчетности компании, чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 92,1 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что индекс Мосбиржи может начать сентябрь обновлением максимума года, поднявшись выше 2379,33 пункта, а РТС проведет торги в диапазоне – 1040-1145 пунктов.

Техническая картина по обоим индексам выглядит умеренно благоприятной, но все же о решительности "быков" пока говорить не приходится, считает Елена Кожухова из "Велес Брокер".

"Российские индексы и рубль завершают неделю на оптимистичной ноте. Рынок ожидаемо взял передышку после санкционных потрясений. Однако в начале сентября американские конгрессмены вернутся с каникул и, значит, вопрос новых санкций вновь может дать о себе знать. Подобная перспектива будет ограничивать покупки, так же как и риски усугубления торговых противостояний США с остальным миром", — комментирует она.