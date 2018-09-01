МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Возрождение в России льготных кредитов на образование возможно, если заемщикам предложат приемлемые условия его обслуживания, однако популярными такие кредиты станут не сразу, на это потребуется несколько лет, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Госпрограмма льготного образовательного кредитования фактически со средней ставкой 7,5% прекратила свое действие в прошлом году, после того, как Сбербанк объявил о приостановлении выдачи таких кредитов. В Европе ставка по образовательным кредитам равна 3-5% годовых, в США в большинстве случаев не превышает 5-7% в год, говорят эксперты.

Возродить госпрограмму планируется с 1 декабря 2018 года, до этого сроки запуска уже переносились, пока на оплату учебы банки предлагают своим клиентам взять потребительские кредиты, но проценты по ним гораздо выше – средняя ставка по ним колеблется от 13 до 17%.

"Социальная поддержка в стране и ситуация в банковской сфере пока не слишком устойчивы, так что новая программа кредитования обучения не сможет стать популярной сразу — на это потребуется время, возможно, несколько лет", — считает гендиректор компании "Национальный кредит" Владимир Звонарев.

"В России уже был опыт запуска образовательных кредитов и был он скорее печальным. Даже те кредиторы, которые ратовали за его внедрение и видели в нём большой потенциал, по прошествии времени прекращали подобные программы по многими причинам, в том числе, из-за отсутствия значимого спроса на такой вид кредитования", — заметил гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

ВАЖНЫ УСЛОВИЯ

Правила льготного образовательного кредитования определили в 2013 году. Заемщикам не нужно было вносить обеспечение, в первые два года действовали льготы по уплате процентов, срок погашения составлял 10 лет после завершения обучения. Льготные кредиты по госпрограмме выдавали Сбербанк и Росинтербанк, который впоследствии лишился лицензии.

Однако в 2016 году вступило в силу постановление правительства, ограничившее верхнюю планку по таким кредитам, что, по мнению экспертов, сделало их обслуживание невыгодным.

В настоящее время Министерство науки и высшего образования РФ и Сбербанк работают над возрождением госпрограммы по выдаче льготных образовательных кредитов. Кредитная ставка по ним еще не установлена, пояснили РИА Новости в министерстве. Представитель Сбербанка в свою очередь сообщил, что сроки запуска и условия программы банк будет определять с учетом позиции министерства.

"Ставка на данный момент еще не рассчитана, будет определяться с учетом банковских процентов, ключевой ставки на момент предоставления кредитов и прочих показателей. Ставка по кредитам от текущей успеваемости не будет зависеть, но при отчислении по неуспеваемости, субсидирование кредита будет отменяться. Он превратится в обычный потребительский", — пояснили в министерстве.

В этом году в программе участвует более 9 тысяч обучающихся, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Федеральным бюджетом предусмотрено 207 миллионов рублей ежегодно на оплату процентов по заключенным кредитам.

За рубежом образовательные кредиты востребованы, ими активно пользуются студенты. "В Европе люди финансово подготовлены к долгосрочным образовательным кредитам, да и сроки щадящие: например, есть займы со сроком оплаты после двух-трех курсов", — отметила руководитель учебного центра компании "Финэкспертиза" Елена Тимофеева.

В некоторых странах бывшие студенты возвращают образовательные кредиты даже по 20 лет. Наконец, в ряде европейских стран государство берет на себя риски невозврата кредитов, страхуя будущих выпускников тех случаях, если они, например, в течение долгого времени не могут найти работу, пояснила Тимофеева.

РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Образовательные кредиты в России до сих пор были не слишком востребованы заемщиками и неинтересны самим кредитным организациям. Банки опасались того, что заемщик не устроится на работу или не будет показывать заработную плату, размер которой меньше реальной, а значит, платить за кредит он не сможет, так что банк получит невозвратный кредит, который со временем придется списать, отмечает Звонарев.

"В принципе, похожее положение дел сохраняется и сейчас, и если правительство планирует вернуть кредитование учащихся, то необходимо продумать все нюансы, которые позволят учащимся получать заемные средства по нормальным условиям", — добавил он.

Образовательные кредиты за рубежом выдаются на более щадящих условиях: процедуры принятия кредитных решений и получения кредитов максимально близки к аналогичным процессам потребительского кредитования. Именно это критично отличало программу образовательного кредитования у России и за рубежом.

"В том случае, если нашим банкам удастся упростить процедуру предоставления и обслуживания образовательных кредитов, то программа может иметь шансы на успех", — считает Лагуткин.

В России не сформирована культура образовательного кредита, полагает Тимофеева. Попытки банков запустить такие кредитные продукты еще пять лет назад не имели успеха, и программы были свернуты. В том, что эта система не заработала, виноваты в основном неподъемные для студентов и их родителей процентные ставки, добавляет она.

Кроме того, в российских вузах по-прежнему много бюджетных мест. "Сам факт их наличия становится "бесплатной морковкой" для абитуриентов, не позволяющей им примириться с мыслью о финансовых вложениях", — говорит Тимофеева.

ПОКА ПОТРЕБКРЕДИТЫ

В банке ВТБ РИА Новости сообщили, что поддерживают государственные проекты и готовы рассмотреть возможность запуска льготного кредитования, а пока клиенты могут взять нецелевые кредиты, которые можно потратить, в том числе на оплату обучения.

Возможность присоединения к госпрограмме готов рассмотреть и банк "Возрождение". Его представитель уточнил, что банк уже предлагал клиентам кредиты на учебу по пониженной ставке по собственным программам, однако интерес к ним был невысок, а портфель по таким кредитам невелик.

Потребкредиты готов предложить своим клиентам и крымский РНКБ. В банке сообщили, что на начало августа в портфеле физлиц насчитывалось чуть более тысячи активных кредитов с целью "образование". Всего банком выдано почти 3,5 тысячи таких кредитов, сейчас банк рассматривает возможность запуска специальных программ под образовательные кредиты, в том числе по программам государственного субсидирования.

В Совкомбанке РИА Новости сообщили, что выдача образовательных кредитов пока не планируется, "Юникредит банк" образовательные кредиты не предоставляет.

В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что готовы рассмотреть обращения банков, которые захотят поучаствовать в госпрограмме. "Судя по количеству обращений граждан по вопросу возобновления программы образовательного кредитования, мы предполагаем, что количество ее участников может возрасти", — заключили в министерство.