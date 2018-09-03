МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе продолжит расти, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья биткоин подорожал на 1,02% — до 7,275 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 1,37% — до 7,291 тысячи долларов.

В ходе торгов минувшей недели цена криптовалюты впервые с начала августа преодолела отметку в 7 тысяч долларов.

НАЧАЛО ЗЕЛЕНОЙ ПОЛОСЫ

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает, что биткоин демонстрирует "повышательный тренд" и цена выше 7,2 тысячи долларов "убеждает в серьезности этого тренда".

"Биткоин нуждается в массовом признании. Это единственный драйвер роста котировок… В ближайшие дни нет оснований для пессимизма, поэтому ждем "зеленой" полосы, но не выше 7,8 тысячи для биткойна на этой неделе", — сообщил он.

Аналогичного мнения и глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов. "Рынок выглядит "бычьим", мы наблюдаем уже третью неделю роста. Цена биткоина, возможно, уже на неделе достигнет 8 тысяч долларов", — предположил он.

Главный аналитик Tokenbox Игорь Доганов также считает, что рост цены биткоина продолжится на этой неделе. В то же время он указал на возможные спекуляции на рынке.

"Очень вероятным сценарием является продолжение позитивной динамики в течение следующей недели. Стоит отметить резкий рост позиций short в течение 2 сентября. На бирже Bitfinex прирост "медвежьих ставок" составил 52% за сутки, что является очень редким явлением. Таким образом, часть трейдеров не верят в развитие новой повышательной тенденции либо располагают инсайдом", — отметил он.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

Одним из главных событий минувшей недели стало решение платформы Yahoo Finance ввести возможность покупки и продажи биткоина и ряда других криптовалют для жителей США. Эксперты не исключают, что развитие этой истории отразится в дальнейшем на цене биткоина.

"Новость о введении в Yahoo.Finance криптообменника может вполне стать важным фактором для смены трендов на всем крипторынке", — полагает Ордов.

Внимание участников рынка привлекло и сообщение издания Business Insider со ссылкой на источники, что Чикагская биржа опционов (CBOE) планирует запустить торговлю фьючерсами на вторую по капитализации в мире криптовалюту Ethereum (ETH) до конца 2018 года. Для запуска нового инструмента необходимо получить одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

По данным источников, котировки фьючерсных контрактов на Ethereum будут определяться ценой на американской криптовалютной бирже Gemini. CBOE использовала показатели этой биржи во время запуска фьючерсов на биткоин в декабре прошлого года.

"Чикагская биржа заявила, что планирует запустить фьючерсы на ETH до конца года, что придает позитивного импульса для рынка в целом. В целом это отлично укладывается в рамки развития финансовых инструментов вокруг рынка криптовалют, осталось дождаться решение SEC по инициативе CBOE", — указал Зартдинов.

"Данная тема достаточно противоречива с точки зрения влияния на цены, но в любом случае свидетельствует о наличии интереса институциональных инвесторов не только к биткоину, но и крипторынку в целом", — полагает Доганов.