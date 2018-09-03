МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — День труда — выходной на Нью-Йоркской фондовой бирже
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|CAD
|Канада — День труда — выходной на Фондовой бирже Торонто
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|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (август)
|52
|56,7 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2018)
|3,4%
|12,8% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2018)
|6,5%
|2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|0,4%
|0% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (август)
|50,8
|50,6 (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|52,9
|52,5
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|51,5
|51,2
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|53,7
|53,7
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|56,1
|56,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|54,6
|54,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|54
|53,8
|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (август)
|48,1
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|RUB
|КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
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|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
|762,68 (1П2017) + 890,45 (фин) — див-д 2017
|756 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2018) — див-д 2018
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|RUB
|ММК — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
|0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин) — див-д 2017
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.10.2018) — див-д 2018
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|RUB
|НЛМК — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
|2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017) — див-д 2017
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2018) — див-д 2018
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|RUB
|Роснефть — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
|3,83 (1П2017) + 6,65 (фин) — див-д 2017
|14,58 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.10.2018) — див-д 2018
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|RUB
|Татнефть — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
|27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|30,27 (1П2018, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2018) — див-д 2018
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|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (рекоменд. по див-дам и вопросы проведения ВОСА /28.09.2018/)
|0 — див-д 2017
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