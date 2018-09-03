МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — День труда — выходной на Нью-Йоркской фондовой бирже

 

 

 

 

 

 

 CAD Канада — День труда — выходной на Фондовой бирже Торонто

 

 

 

 
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (август) 52 56,7 (факт)
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2018) 3,4% 12,8% (факт)
4:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2018) 6,5% 2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 0,4% 0% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (август) 50,8 50,6 (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 52,9 52,5
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 51,5 51,2
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 53,7 53,7
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 56,1 56,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 54,6 54,6
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 54 53,8
предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (август) 48,1

 

 

 

 

 RUB КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ВСМПО-АВИСМА — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018) 762,68 (1П2017) + 890,45 (фин) — див-д 2017 756 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB ММК — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018) 0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин) — див-д 2017 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.10.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB НЛМК — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018) 2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017) — див-д 2017 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Роснефть — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018) 3,83 (1П2017) + 6,65 (фин) — див-д 2017 14,58 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.10.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Татнефть — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018) 27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 30,27 (1П2018, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (рекоменд. по див-дам и вопросы проведения ВОСА /28.09.2018/) 0 — див-д 2017

 

 