МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Рубль днем слабеет к основным резервным валютам после уверенных попыток коррекционного роста, предпринятых в пятницу, говорят трейдеры.

Сохранение напряженной обстановки на развивающихся рынках не дает рублю наращивать коррекцию вверх даже на фоне выходного в США, где в понедельник отмечается День труда, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.16 мск повышался на 28 копеек — до 67,83 рубля, курс евро — на 38 копеек и равнялся 78,75 рубля.

РУБЛЬ – МЕЖДУ ДОРОГОЙ НЕФТЬЮ И РИСКАМИ

Российская валюта с утра снижалась к доллару и евро на фоне сохранения опасений по поводу курсовой динамики валют развивающихся рынков (EM), в частности Турции и Аргентины.

Кроме того, давление на рисковые активы также оказывает развитие темы торгового протекционизма после того, как президент США Дональд Трамп в интервью агентству Блумберг выразил сомнения в долгосрочности торговых договоренностей с ЕС, а также не исключил выхода США из ВТО, отметил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

При этом уже с завтрашнего дня и до конца наступившей недели в США начнут публиковать ключевую макростатистику по деловой активности в производстве, сфере услуг, необрабатывающей промышленности, данных по труду и зарплатам, а консенсус-прогноз этих показателей свидетельствует о том, что результаты по ним будут чуть выше прошлых значений, что, естественно, станет катализатором к росту курса доллара против валют развивающихся экономик, отметил генеральный директор НПФ "Согласие-ОПС" Александр Вьюницкий.

Со своей стороны российский рубль пытается нивелировать внешнее давление на фоне растущих (в район 78 долларов за баррель) нефтяных котировок и объявленной Центробанком РФ паузы в покупках валюты.

В итоге доллар и евро прибавляли днем 0,4-0,5%, а рублевая цена нефти колебалась в районе многолетних максимумов – выше 5,25 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На фоне дорожающей нефти есть повод рассчитывать на достаточно стабильный курс рубля на наступившей неделе – в диапазоне 67,5-68,5 рубля за доллар, оценил Вьюницкий из НПФ "Согласие-ОПС".

Впрочем, геополитический фон будет напряженным из-за вероятности обострения ситуации на Украине после пятничных событий в ДНР, отметил Евгений Кошелев из Росбанка.

Также с "каникул" возвращается Конгресс США, что чревато новым потоком комментариев относительно возможных санкций против России, добавил он, комментируя факторы курсовой динамики рубля.