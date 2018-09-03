МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в понедельник днем разнонаправленно менялся на фоне противоречивых факторов, отмечают трейдеры.

Обновление рынком нефти полуторамесячных максимумов отчасти компенсируется ростом геополитических рисков и сохранением опасений по поводу развивающихся рынков, говорят эксперты.

К 16.09 мск рублевый индекс Мосбиржи повышался на 0,1%, до 2349 пунктов, а долларовый индекс РТС снижался на 0,6% — до 1086 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

БОКОВИК

Рынок акций РФ в понедельник не демонстрировал единой динамики на фоне разнонаправленных факторов.

С одной стороны, рынок нефти обновляет максимумы с первой декады июля — около отметки 78 долларов за баррель. Этому способствуют опасения по поводу снижения добычи в Иране на фоне санкций США против этой страны. К сентябрю ожидается сползание уровня добычи до 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки против 2,3 миллиона баррелей в июне.

С другой стороны, геополитические риски инвестирования в российские активы сохраняются высокими, о чем свидетельствует возвращение доллара и евро выше круглых отметок 68 рублей и 79 рублей, соответственно, отмечают аналитики.

При этом выходной в США (там отмечается День труда) обусловил низкую рыночную активность на фондовом рынке РФ.

В лидерах роста — префы "Транснефти" (+2,2%), бумаги НЛМК (+1,8%), "Яндекса" (+1,2%), "Татнефти" (+1,2%). Снизились акции "М.Видео" (-3,1%), Polymetal (-1,5%), "Новатэка" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Текущая ситуация на мировых площадках не предусматривает резких колебаний, по крайней мере, до появления свежих новостей с торгового фронта, говорит Игорь Ковалев, из ГК "Инстафорекc".

"В предстоящие дни инвесторы, скорее всего, будут воздерживаться от рискованных покупок в ожидании объявления новых пошлин в рамках торговой войны между США и Китаем. До конца дня активность на российском рынке будет пониженной из-за празднования Дня труда в США", — добавил он.

Внутренние сигналы противоречивы, хотя стоит признать, что в конце августа появились очаги спроса не только в "голубых фишках", но и в менее ликвидных бумагах российских компаний, рассуждает Александр Разуваев из компании "Альпари".

"Внешняя конъюнктура выглядит тревожной, но эти тучи на горизонте могут стоять сколько угодно. Возможный коридор торгов по индексу Мосбиржи на понедельник находится в границах 2330-2355 пунктов", — добавил он.