МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует небольшое снижение в ходе неактивных торгов понедельника из-за государственного праздника в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару рос до 1,620 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,603 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 111,08 иены за доллар со 111,09 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 95,09 пункта.

Американские биржи в понедельник закрыты в связи с празднованием в США Дня труда. На этом фоне объем торгов на валютном рынке понижен.

Доллар дорожал к мировым валютам начиная с четверга из-за опасений, связанных с глобальной торговлей. В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов. Трамп также в интервью агентству сообщил, что предложение Евросоюза о взаимном обнулении пошлин на легковые автомобили является "недостаточно хорошим".

Тем временем, иранский риал в понедельник опустился до исторического минимума к доллару на неофициальном рынке на фоне опасений вокруг санкций США. По данным сайта Bonbast.com, который отслеживает неофициальный курс иранской валюты, доллар в понедельник вечером торгуется на уровне 128,7 тысячи риалов за доллар.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций, а в ноябре предполагается реализация второго, который распространятся на энергетический сектор, операции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с центробанком Ирана.