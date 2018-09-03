МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в сентябре снижения российских фондовых индексов и ослабления рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного "РИА Новости".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи и РТС за сентябрь снизятся на 0,4% и 0,3%, соответственно. Цена на нефть марки Brent останется немного выше 77 долларов за баррель, полагают эксперты.

Курс евро к доллару, по оценкам, снизится на 1 цент до 1,15 доллара. Инфляция в РФ составит 0,3%. Рубль относительно доллара снизится на 35 копеек, до 68,4 рубля, а против евро вырастет на 40 копеек, до 79,1 рубля, считают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Одно из главных событий сентября для мировых рынков — заседание ФРС США 25-26 сентября, напоминает Роман Ткачук из "Альпари".

Риторика Федрезерва остается уверенной на фоне сильной экономической статистики, которая пока свидетельствует в пользу еще двух шагов повышения базовой процентной ставки в текущем году, отмечает Евстифеев Владимир из банка "Зенит".

С возобновлением работы Конгресса США в сентябре может активизироваться работа в направлении утверждения и доработки законодательных инициатив, предусматривающих введение новых санкций против российских компаний и госдолга РФ, отмечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. В центре внимания участников будет торговое противостояние между Китаем и США, также отмечает аналитик.

Нефть за последние четыре месяца проторговала достаточно узкий диапазон от 74 до 79 долларов, и с приближением низкого сезона нет оснований ожидать выхода котировок из этой области, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Роман Ткачук из "Альпари" полагает, что индексу Мосбиржи в сентябре по силам подняться до 2400 пунктов и обновить исторический максимум, инициаторами роста на фоне слабого рубля и дорогой нефти могут выступить экспортеры — нефтегазовый и металлургический секторы.

Поддержку российским индексам акций может оказать рост цен на нефть, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

Конгресс США продолжит работу над законопроектами по российским санкциям, хотя их принятие в сентябре еще маловероятно, считает Александр Головцов из УК "Уралсиб". Тем не менее, регулярное обсуждение данной темы может добавлять нервозности на российском рынке, полагает он. При этом Валерий Вайсберг из ИК "Регион" считает, что российские акции вышли из-под давления и в начале сентября могут легко закрыть разрыв по индексу РТС, возникший в начале августа.

РУБЛЬ ОСЛАБНЕТ К ДОЛЛАРУ

Осень не сулит рублю ничего хорошего: в сентябре с каникул вернутся американские конгрессмены, а, учитывая, что в ноябре в США предстоят выборы в Сенат, вероятно бурное обсуждение "российского вопроса" и предложения по расширению санкций, говорит Роман Ткачук из "Альпари". На этом фоне российскую валюту может штормить, но рубль "выплывет" из непростой ситуации, так как российская экономика находится в хорошем состоянии, считает он.

При этом горячей фазы обсуждения следующего пакета антироссийских санкций в сентябре, возможно, удастся избежать, рассуждает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс".

"25-26 сентября состоится заседание Федрезерва США, на котором с 98%-ной вероятностью будет принято решение о повышении базовой ставки с 1,75-2% до 2-2,25%. Этот момент может выступать препятствием для укрепления рубля, несмотря на высокую стоимость нефти. Пара USD/RUB вполне может продолжить колебания в области 66-69 (рублей)", — оценила она.

Некоторую поддержку рублю может оказать опорное заседание Банка России: ключевая ставка, вероятно, останется без изменений, однако риторика регулятора станет заметно более жесткой, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Наиболее уязвимыми остаются бумаги банков и розничных сетей, страдающих от слабости рубля, санкционных рисков и ужесточения конкуренции, отмечает Александр Головцов из УК "Уралсиб". По его мнению, в России сравнительно устойчивыми останутся акции сырьевых секторов — нефтяного и металлургического, в рублевом выражении некоторые из них могут даже вырасти. Наиболее уязвимыми остаются бумаги банков и розничных сетей, страдающих от слабости рубля, санкционных рисков и ужесточения конкуренции, считает эксперт.

Виктор Веселов из банка "Глобэкс" считает, что главными темами влияния на российский рынок будут в частности ситуация на развивающихся рынках, вызванная кризисом в Аргентине, ожидаемое увеличение процентной ставки ФРС США. Эти и ряд других факторов будут, по мнению аналитика, побуждать инвесторов сокращать вложения в российские активы. На этом фоне рубль будет торговаться в диапазоне 67-68 за доллар, а российские ОФЗ могут увеличить доходность, считает он. "Лучше рынка будут торговаться акции "Алросы", "Норникеля", "Северстали" из-за приближающихся дат фиксации реестра для получения дивидендов", — добавил эксперт.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что российский фондовый рынок остается в заложниках продолжающегося оттока капиталов с развивающихся рынков и сохраняющихся опасений относительного принятия Конгрессом США "жесткой" версии законопроекта по антироссийским санкциям. По его мнению, акции экспортеров остаются востребованными на рынке: рекордная стоимость нефти в рублях и слабость российской валюты лишь повышают их привлекательность.

"Из конкретных имен мы выделяем, в первую очередь, "идейные" бумаги экспортных секторов. При цене барреля Urals выше 5200 рублей крайне интересны акции "Лукойла", погашающие, к тому же, казначейские акции и запускающие программу выкупа акций, префы "Сургутнефтегаза" и "Башнефти", способные обеспечить при текущем рубле двузначную дивидендную доходность, а также "Алроса"… Из внутренних бумаг мы рассчитываем на развитие отскока в акциях ФСК и МТС, также имеющих ясные и привлекательные дивидендные перспективы, "Аэрофлота" и ЛСР", — говорит аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" считает, что все рынки будут в минусе, и при этом интересными могут быть только акции "интернет гигантов США".