МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник вечером еще более ощутимо снижается против доллара и евро на фоне сохранения опасности новых волн турбулентности на развивающихся рынках, а также в ожидании роста инфляции в РФ, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.29 мск рос на 59 копеек, до 68,14 рубля, курс евро — на 77 копеек, до 79,14 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль в понедельник продолжил снижаться после попыток отскока вверх, предпринятых в конце прошлой недели. Этому способствовало сохранение опасений по поводу курсовой динамики валют развивающихся рынков (EM), и прежде всего Турции и Аргентины.

Дополнительное давление на рубль принесли оценки ЦБ РФ о том, что инфляционные ожидания населения РФ на ближайший год в августе выросли до 9,9% с 9,7% в июле. При этом опрошенные РИА Новости эксперты оценивают, что инфляция в РФ в сентябре ускорится до 3,6% в годовом выражении из-за волатильности курса рубля и плохого урожая зерновых. В итоге доллар и евро вечером растут на 0,8-1%. Рублевая цена марки Brent поднялась выше отметки 5,3 тысячи за баррель.

Тем не менее, после преодоления отметки в 68 рублей дальнейшее продвижение доллара на внутреннем рынке застопорилось, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". "Сдерживать ослабление рубля помогали в том числе цены на нефть, обосновавшиеся со второй половины дня выше 78 долларов за баррель марки Brent, а также сниженная торговая активность участников в связи с выходным в США", — добавил он.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 67,5-68,7 рубля, евро – в коридоре 78,4-79,8 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.