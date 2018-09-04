МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник торгуются без единой динамики, стоимость американской марки WTI растет из-за закрытия двух буровых платформ Anadarko Petroleum Corp в Мексиканском заливе в преддверии урагана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,04%, до 78,12 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,46%, до 70,12 доллара за баррель.

Anadarko Petroleum Corp сообщила в понедельник, что эвакуировала персонал и остановила работу двух буровых установок в Мексиканском заливе в преддверии приближения к американскому побережью урагана Гордон.

"Мы внимательно следим за погодными условиями в восточной части Мексиканского залива, и для обеспечения безопасности людей мы эвакуировали весь персонал с объектов Horn Mountain и Marlin. Мы также приостановили работу обеих платформ", — сообщила компания на своем сайте. Снижение буровой активности в США, как правило, позитивно сказывается на нефтяных ценах, так как сигнализирует о возможном снижении объемов добычи и поставок.

При этом нефть Brent дешевеет на фоне снижения опасений инвесторов в сокращении поставок иранской нефти. США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Как сообщает агентство Рейтер, власти Индии разрешили своим государственным нефтеперерабатывающим компаниям импортировать иранскую нефть, если Тегеран обязуется доставлять ее на своих танкерах. В Китае НПЗ также перекладывают обязательства по доставке сырой нефти на иранскую танкерную компанию National Iranian Tanker Co (NITC). "Это может означать, что два крупнейших импортера нефти в Азии планируют продолжить покупки в Иране, несмотря на давление Вашингтона", — добавляет агентство.