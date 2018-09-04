МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Металлы на закрытии электронных сырьевых торгов в США в понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамику, фьючерсы на золото на американской сырьевой бирже Comex закрылись ростом, медь наоборот подешевела, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла 0,12% в понедельник, до 1206,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшилась на 0,27%, до 14,52 доллара за унцию. Стоимость меди снизилась на 0,45%, до 2,656 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Американские фондовые биржи в понедельник были закрыты в связи с празднованием в США Дня труда. На этом фоне объем торгов на валютном рынке понижен.

В пятницу на прошлой неделе промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,09% и составил 25964,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,01% и составил 2901,52 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,26% и составил 8109,54 пункта.

Доллар дорожал к мировым валютам, начиная с четверга, из-за опасений, связанных с глобальной торговлей. В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов. Трамп также в интервью агентству сообщил, что предложение Евросоюза о взаимном обнулении пошлин на легковые автомобили является "недостаточно хорошим".