МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно растет во вторник утром на фоне торговых противоречий США и партнеров и турбулентности на валютных рынках развивающихся стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,1608 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1620 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 111,13 иены за доллар со 111,07 иены. При этом на утренних торгах иена дорожала к доллару до 110,9 иены за доллар. Иена также дорожала к евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 95,18 пункта.

Трейдеры по-прежнему опасаются замедления глобального экономического роста на фоне протекционистских настроений США. В пятницу на прошлой неделе президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор вместо соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) в течение 90 дней. Как заявил Трамп, США готовы заключить торговый договор с Мексикой, и присутствие Канады в новой сделке не обязательно.

При этом валюты развивающихся стран снижаются. В частности, дешевеют аргентинский песо, турецкая лира и бразильский реал. В понедельник президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что страна введет дополнительный налог для экспортеров, чтобы сократить дефицит бюджета. По словам Макри, такое решение было принято в связи с чрезвычайными обстоятельствами в экономике.

"Похоже, доллар, рост которого поддерживался увеличением процентной ставки в США, и иена будут укрепляться на фоне неопределенности и путаницы в остальных регионах мира", — приводит агентство Рейтер мнение главного валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).

В свою очередь, аналитик валютных рынков Sony Financial Holdings Кумико Исикава (Kumiko Ishikawa) отметил, что тревожное настроение на валютных рынках усилилось из-за многочисленных проблем, включая торговые противоречия США и КНР и неопределенность по НАФТА. "Если дело будет обстоять так и дальше, то не будет никаких попыток продать иену", — считает Исикава.