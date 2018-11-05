МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,22% — до 6,96 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,33%, до 74,87 доллара, "Новатэка" — увеличивалась 0,73%, до 172,35 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,13% — до 4,67 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,34%, до 29,3 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снижалась на 0,51% — до 1,27 доллара, Сбербанка — на 0,08%, до 11,93 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,53%, до 17,09 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,09% — до 17,34 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,25%, до 15,75 доллара, НЛМК — на 0,21%, до 23,85 доллара.

Цена расписок "Магнита" уменьшалась на 0,04% — до 13,63 доллара, "Ленты" — росла на 1,44%, до 3,69 доллара. Бумаги АФК "Система" увеличивались в цене на 0,45% — до 2,46 доллара.