КИЕВ, 5 ноя — ПРАЙМ. Украина завершила размещение двух выпусков евробондов на общую сумму 2 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба украинского минфина.

В октябре министерство заявляло, что Украина намерена разместить евробонды на сумму 750 миллионов долларов с погашением 1 февраля 2024 года со ставкой 8,994% и на сумму 1,25 миллиарда долларов с погашением 1 ноября 2028 года со ставкой 9,75%.

"Первого ноября 2018 года министерство финансов Украины завершило выпуск облигаций внешних государственных займов (еврооблигаций): на сумму 750 миллионов долларов со сроком погашения 1 февраля 2024 года и на 1,25 миллиарда долларов со сроком погашения 1 ноября 2028 года. Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пятилетние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (82%), доля хедж-фондов составила 12%, доля страховых и пенсионных фондов — 4% от инвестиций, тогда как доля банков составила 2%. Минфин также сообщил, что инвесторы из США и Великобритании купили большую часть выпуска объемом 750 миллионов долларов, их доли составили 46% и 41% соответственно. Европейские инвесторы купили 12% от выпуска пятилетних еврооблигаций, тогда как доля инвесторов из других регионов составила 1%.

Минфин также сообщил, что десятилетние еврооблигации были размещены среди фондов, управляющих активами (79%), хедж-фондов (13%), страховых и пенсионных фондов (5%) и банков (3%). Эти облигации были в основном размещены среди инвесторов из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов — 1%.