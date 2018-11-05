МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в понедельник днем после выхода данных о снижении доверия инвесторов к экономике еврозоны, при этом курс фунта стерлингов по отношению к американской валюте преодолел отметку в 1,3 доллара на новостях о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.48 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3012 доллара с 1,2969 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,138 доллара за евро с 1,1389 доллара. Курс доллара к иене рос до 113,21 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,2 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 96,5 пункта.

Евро сохраняет негативную динамику к доллару после выхода данных Sentix о доверии инвесторов к экономике еврозоны. Так, соответствующий индекс в ноябре опустился до 8,8 пункта с 11,4 пункта в октябре, что стало минимумом с октября 2016 года. Ожидалось снижение только до 10,1 пункта. Кроме того, индекс текущих экономических условий уменьшился до 29,3 пункта в ноябре с 33 пунктов в октябре, что стало минимумом с апреля 2017 года. Индекс экономических ожиданий в зоне евро в ноябре снизился до минус 9,8 пункта с октябрьских минус 8,3 пункта.

Фунт при этом уверенно преодолел отметку в 1,3 доллара за евро. В выходные представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщил, соглашение о выходе страны из ЕС согласовано на 95%, что с начала торгов поддерживает фунт.