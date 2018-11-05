МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и холдинг "Объединенные кондитеры" подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на продвижение кондитерской продукции холдинга на внешних рынках, говорится в сообщении центра.

Соглашение было подписано в рамках China International Import Expo 2018 (Первом импортном ЭКСПО), проходящем сейчас в Шанхае.

"Стороны договорились совместно определять наилучшие финансовые и нефинансовые инструменты поддержки, проводить маркетинговые исследования внутреннего и внешнего рынков кондитерской продукции, использовать возможности зарубежных представительств РЭЦ, разрабатывать и реализовывать совместные инициативы по вопросам стимулирования экспорта кондитерской продукции, а также заниматься продвижением в рамках конгрессно-выставочных мероприятий", — говорится в сообщении.

Старший вице-президент РЭЦа Никита Гусаков отметил, что в первом полугодии экспорт шоколада и шоколадных изделий в Китай показал существенный рост – поставки увеличились почти в полтора раза. Он также добавил, что холдинг "Объединенные кондитеры" уже тесно сотрудничает с центром.

"Нам есть что предложить зарубежным покупателям… Мы также планируем активно участвовать во всех инициативах РЭЦ и вместе формировать имидж России как страны с огромным потенциалом для развития несырьевого экспорта и вкусными конфетами" — сказал, в свою очередь, Алексей Носенко, заместитель управляющего директора холдинга.

China International Import Expo проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае. Организаторы ожидают участие более тысячи компаний из 120 стран мира.