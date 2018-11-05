МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы на торгах в понедельник в основном растут после данных статистики по рынку услуг в стране, однако рост сдерживают опасения по поводу мировой торговли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.49 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,38% — до 25366,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 1,13%, до 7274,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,12%, до 2726,32 пункта.

Как сообщил в понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 60,3% с сентябрьского уровня в 61,6%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижение индикатора до 59,3%.

Трейдеры беспокоятся по поводу ситуации в торговле между США и КНР. В пятницу на прошлой неделе экономический советник американского президента Ларри Кадлоу опроверг информацию агентства Блумберг о подготовке черновика торгового соглашения между странами. Телеканалу CNBC он сообщил, что никакого поручения по поводу подобного документа не было. "Пока что нет никакого основательного движения в направлении заключения соглашения с Китаем", — заявил Кадлоу.

"Ночью (председатель КНР — ред.) Си Цзиньпин заявил о необходимости стимулировать мировую торговлю и предупреждал о недостатках протекционистской политики, но эти заявления не поспособствовали росту рисковых настроений у инвесторов", — приводит агентство Market Watch мнение рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden).

На бирже NASDAQ на торги сильно давит удешевление акций Apple. Японские СМИ сообщили в понедельник, что корпорация Apple отменяет дополнительное производство смартфонов iPhone XR из-за слабого спроса. В сообщении отмечалось, что компания увеличила заказы на более дешевые старые модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Акции Apple дешевеют на торгах на 4%.