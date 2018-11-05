МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Курс доллара в понедельник снижается к мировым валютам перед промежуточными выборами в американский конгресс, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.36 мск курс евро к доллару рос до 1,1401 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1389 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 113,18 иены за доллар со 113,2 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,18%, до 96,37 пункта.

Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.

"Двухпартийный конгресс затруднит для президента США принятие необходимого законодательства, и это будет "медвежьим" фактором для американской валюты, особенно ближе к концу", — приводит агентство Market Watch мнение руководителя отдела исследований ADS Securities Константиноса Антиса (Konstantinos Anthis).

Кроме этого, на текущей неделе инвесторы будут ожидать итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 7-8 ноября. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%.