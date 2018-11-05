МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы завершили торги в понедельник без четкой динамики, при этом британский индекс поднялся к закрытию на фоне сообщений издания The Sunday Times о выходе Британии из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

Британский FTSE 100 по итогам торгов вырос на 0,14%, до 7103,84 пункта, французский CAC 40 — снизился на 0,01%, до 5101,39 пункта, немецкий DAX — на 0,21%, до 11494,96 пункта.

Издание The Sunday Times сообщило в воскресенье, что премьер Великобритании Тереза Мэй практически достигла соглашения о сотрудничестве с ЕС после Brexit. В частности, как утверждает издание, Мэй удалось убедить коллег из ЕС пойти на уступки, благодаря которым Британия сможет остаться в таможенном союзе Евросоюза. Новые соглашения помогут также урегулировать противоречия в вопросе сотрудничества ЕС и Ирландии.

Трейдеры отмахнулись от слабых данных статистики в стране. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Великобритании в октябре снизился до 52,2 пункта со значения предыдущего месяца в 53,9 пункта. Аналитики ожидали уменьшение индикатора только до 53,3 пункта.

В целом на рыночную динамику мировых фондовых площадок по-прежнему оказывает давление ситуация в торговых отношениях между США и Китаем. Так, в понедельник основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Джек Ма назвал торговую войну между странами "самой глупой вещью в мире", передает агентство Рейтер.

Ранее США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.