МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром незначительно снижается вслед за укреплением курса доллара по отношению к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,7 доллара, или на 0,14%, до 1230,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,12% — до 14,63 доллара за унцию.

Основным фактором, который оказывает давление на стоимость драгоценного металла во вторник, является растущий к евро и иене курс доллара. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,13%, до 96,41 пункта.

Рост курса доллара происходит, в свою очередь, в ожидании результатов промежуточных выборов в американский конгресс, которые пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.

Старший сырьевой брокер RJO Futures Боб Хаберкорн (Bob Haberkorn), чьи слова приводит агентство Рейтер, отметил, что на рынке в целом наблюдается некоторое затишье перед промежуточными выборами в США.