МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник слабо растет к евро и иене в ожидании результатов промежуточных выборов в американский конгресс, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 мск курс евро к доллару опускался до 1,1404 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1408 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 113,32 иены за доллар со 113,19 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 96,38 пункта.

Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.

"Мы знаем, что "быки" по доллару предпочитают, чтобы республиканцы продолжали контролировать конгресс, потому что он поддерживает политику Дональда Трампа. Поэтому, если республиканцы сохранят контроль над обеими частями конгресса, курс доллара будет расти", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика BK Asset Management Кэти Лин (Kathy Lien).

С другой стороны, отметила эксперт, если демократы получат контроль в палате представителей, а республиканцы — в сенате, тогда это может привести к проблемам в продвижении законодательных инициатив Трампа и станет негативным фактором для курса доллара в краткосрочной перспективе.