МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,54% — до 7,1 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,34%, до 174,1 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,09%, до 76,11 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,77% — до 4,76 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,6%, до 28,98 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ снижалась на 1,16% — до 1,28 доллара, Сбербанка — на 0,75%, до 12,17 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,35%, до 17,04 доллара.

Цена расписок "Норникеля" росла на 0,77% — до 17,29 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,85%, до 15,77 доллара, НЛМК — опускалась на 1,73%, до 23,86 доллара.

Бумаги "Магнита" дешевели на 1,11% — до 13,85 доллара, "Ленты" — на 0,47%, до 3,7 доллара. Расписки АФК "Система" теряли 0,6% стоимости, достигая 2,48 доллара.