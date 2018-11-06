МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в плюсе, отреагировав на динамику американских рынков, а также на внутренние корпоративные и макроэкономические новости, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,23%, до 2659,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,36%, до 1346,19 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,72%, до 26120,96 пункта, корейский KOSPI — на 0,61%, до 2089,62 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,14%, до 21147,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,98%, до 5875,2 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы по итогам понедельника преимущественно выросли на фоне статданных по рынку услуг в стране и в ожидании результатов промежуточных выборов в США. Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.

Старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлем (Craig Erlam), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, не ждет каких-либо шоков для рынков от промежуточных выборов в США, однако отмечает, что инвесторы проявляют осторожность перед их результатами.

В Австралии инвесторы отыгрывали новости от национального банка страны. Так, Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, на котором она находится с середины 2016 года.

Дополнительную поддержку рынкам оказала отчетность японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за первое полугодие (завершилось 30 сентября) 2018-2019 финансового года. Чистая прибыль компании за указанный период составила 1,24 триллиона иен (11 миллиардов долларов), что на 15,9% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Акции компании подорожали по итогам торгов более чем на 2%.