МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля стабильно укрепляется к доллару и евро в первый день после праздников, игнорируя снижение нефтяных котировок, отмечают опрошенные РИА Новости аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.26 мск вторника снижался на 25 копеек — до 65,95 рубля, курс евро — на 29 копеек — до 75,15 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,42% — до 72,86 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Рубль с самого начала торгов укрепляется к доллару и евро на порядка 0,4-0,45%, доллар опустился ниже 66 рублей, евро торгуется недалеко от 75 рублей, следует из данных торгов.

Как замечает эксперт компании "Международный Финансовый Центр" Владимир Рожанковский, первый рабочий день после праздников и отсутствие значимых макростатистических публикаций на фоне главного для глобальных рынков события – ожидания результатов Midterms – выборов в парламент США – предопределяет спокойную торговлю в диапазоне 65,75-66,1 рубля за доллар в течение большей части торгового дня.

"Надо заметить, впрочем, что снижение стоимости барреля нефти на 8,5% от пика привело к сдвигу торгового канала в рубле (за доллар – ред.) с 65,3-65,5 до нынешнего 65,7-66, вчера он даже был немного хуже, но благодаря некоторой стабилизации нефтяных цен на факторе введения иранских санкций, сегодня утром он едва заметно окреп", — добавляет аналитик.

Игнорирование рублем снижения нефтяных котировок, которое мы наблюдаем с начала октября, а также фактическое введение "мягкого" варианта санкций против Ирана со стороны США, на которое нефть практически не отреагировала, позволяет сосредоточить основное внимание на этой неделе на промежуточных выборах в Конгресс США, в свою очередь замечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов. Результаты подведения первых итогов станут известны перед началом торговой сессии среды, что с большой долей вероятности принесет с собой волатильность на валютный рынок, обращает внимание он.

ПРОГНОЗЫ

Актуальный диапазон торгов для пары доллар-рубль на вторник составляет 65,7-66,3 рубля, для евро-рубль – 75-75,6 рубля, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Авинов из ГК TeleTrade не исключает снижение доллара против рубля в течении сегодняшней торговой сессии к нижней границе диапазона 65,15-66. Основные драйвером, на взгляд аналитика, станет общее ослабление доллара на валютном рынке в связи с неопределенностью результатов выборов. Однако, уже завтра или чуть позже на этой неделе, если первые подсчеты голосов к утру среды не покажут явного перевеса демократов или республиканцев, рубль может возобновить снижение против доллара, добавляет он.

"Во-первых, санкционная риторика президента США Дональда Трампа против Китая, Ирана и России, которая несколько стихла в период предвыборной гонки, может вновь обостриться. Во-вторых, я не исключаю увеличение числа демократов в обеих палатах, что также увеличивает вероятность эскалации санкционного давления на российскую экономику", — поясняет аналитик.

"Единственным фактором, который может поддержать дальнейшее укрепление рубля на текущем этапе, является анонсированная "короткая" встреча Путина и Трампа в Париже 11 ноября, а также более обстоятельные переговоры в конце ноября в рамках саммита стран G20. Инвесторы могут проявить осторожность, желая получить итоги встреч лидеров России и США. Но даже в этом случае потенциал укрепления пары ограничен уровнем в 64,2 рубля за доллар", — считает эксперт.

По мнению Авинова, основной сценарий предполагает дальнейшее ослабление рубля к отметке 67,1 рубля за доллар. При закрепление пары выше этой отметки, с большой долей вероятности мы увидим пару выше 70 рублей за доллар к концу года, полагает он.