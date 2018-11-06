МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрепился днем выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи и также уверенно растет по индексу РТС, несмотря на внешний умеренно негативный фон, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 15.25 мск рос на 1,1% — до 2404,13 пункта, индекс РТС — на 1,08%, до 1147,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 18 копеек — до 66,02 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 75,37 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,81% — до 72,58 доллара за баррель.

"Внешний фон к середине дня умеренно негативен. Нефтяные котировки остаются в минусе… на фоне новостей о послаблениях со стороны США в вопросе иранских санкций. Котировки нефти Brent держатся ниже 73 долларов, а WTI – ниже 63 долларов. Торги в Европе проходят на умеренно пессимистичной ноте", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Брокер".

"В России торговая неделя началась с роста индекса Мосбиржи, который благодаря публикации сильных квартальных результатов "Русала" и "Роснефти" к середине дня закрепился выше отметки 2400 пунктов", — считает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Список лидеров роста во вторник возглавляют бумаги "Русала" и En+, которые к текущему моменту поднимаются на 4,58% и 4,93% соответственно. В ходе торгов акции "Русала" подскакивали на 5,7% — до 298,5 рубля, депозитарные расписки En+ — на 7,6%, до 321 рубля.

Бумаги "Русала" поднимаются на новости о планах по смене юрисдикции, позитивных данных отчетности по МСФО за девять месяцев, отмечают эксперты на фондовом рынке.

Ранее в понедельник ОК "Русал" сообщил, что чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2018 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 98,1% и составила 1,549 миллиарда долларов.

"Русал" продемонстрировал хорошие операционные и финансовые показатели по итогам девяти месяцев 2018 года. Санкции, которые были введены против компании в апреле, а позже были отложены, повлияли на показатели "Русала" в начале года, но их эффект почти полностью нивелирован. В целом рост выручки связан с увеличением средней цены реализации и премий, при этом более слабый рубль оказал положительное влияние на маржу. Позитивным моментом является сокращение чистого долга", — комментируют аналитики Промсвязьбанка.

Акции "Роснефти" продолжили стабильно расти после публикации данных по МСФО за девять месяцев текущего года и поднимались на 3%, до 473,4 рубля. На фоне роста акций на Московской бирже рыночная капитализация компании вновь превысила 5 триллионов рублей (впервые с 22 октября). К текущему моменту акции "Роснефти" поднимаются на 2,87%.

"С технической точки зрения акции "Роснефти" подошли к верхней границе среднесрочного диапазона (474,5 рубля), которая выступает важным сопротивлением. Технические индикаторы в целом нейтральны, предупреждая о возможности отступления "быков" от важной отметки. Закрепление выше 474,5 рубля по итогам дня откроет дорогу в район 493 рублей", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Брокер".

Гайдар Гасанов из компании "Международный Финансовый Центр" ожидает рост акций "Роснефти" до 480 рублей за акцию.

Бумаги "Башнефти" также растут сильнее рынка на публикации позитивных данных по МСФО за девять месяцев текущего года. К текущему моменту привилегированные акции компании поднимаются на 2,56%, ее обыкновенные акции – на 2,13%.

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (2,82%), префы "Татнефти" (2,37%), префы "Мечела" (2,09%), акции Московской биржи (1,96%) и обыкновенные акции Сбербанка (1,92%).

Среди аутсайдеров – акции ОВК (-3,29%), "Русгидро" (-1,72%), ММК (-1,62%), "М.Видео" (-1,25%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,23%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Егоров из Dukascopy Bank SA полагает, что до среды, когда будут объявлены первые итоги выборов в Конгресс США, на глобальном рынке акций будет наблюдаться разнонаправленная динамика, при этом индекс Московской биржи может завершить день на отметке 2400 пунктов.

Маловероятно, что рост рынка акций сегодня окажется более серьезным в свете того, что внешние площадки забуксовали, считает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

"Пока на рынке сохраняется внутренний оптимизм, но следует помнить, что в ближайшие дни власти США могут вернуться к вопросу второго раунда санкций против РФ, создавая значительные риски для "быков". Фактором риска в ближайшие часы также выступает ускорение нисходящего движения цен на нефть", — говорит Кожухова из "Велес Брокер".